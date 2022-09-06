نجح النادي الأهلي في استعاده بريقه وتحقيق الفوز الأول في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد أن أصبح وليد معاذ رئيسَا مؤقتًا له لإنقاذ الفريق ، بعد سلسلة من العثرات التي عانى منها تحت قيادة رئيسه السابق ماجد النفيعي.

كتابة أولوية جديدة

وأطلق مغردون وسمًا بعنوان الأهلي – الخلود، وذلك بعد أن فاز الراقي على نظيره بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط له في دوري يلو، ليرفع رصيده لـ4 نقاط.

وأشاد عشاق الأهلي، بعودته بعد مباراته أمام الخلود وكتابة أولوية جديدة في دوري الدرجة الأولى، مؤكدين أن هذا النادي لن يضيع طالما وراءه جمهور يحبه ويشجعه.

فوز بدعم الجمهور

وقال مغرد: “ألف مبروك الفوز يا ملوك.. فوز معنوي للفريق وإن شاء الله القادم أفضل”.

وأضاف آخر “ما يضيع فريق هذا جمهوره رغم الحرب التي أسقطته جريحًا إلا أنه دائماً ينهض بقوة جمهوره”، فيما أشار مغرد آخر: “جمهور الأهلي أكثر من أعطى وأقل من أخذ.. جمهور عاشق وفي”.

وأكد مغرد يدعى نواف أن جمهور الأهلي كالعادة رسم لوحة فنية رائعة وطبق وفاءه في ملعب الجوهرة.