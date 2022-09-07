كشف الموسيقي الشهير جميل محمود، عن العديد من القصص المتنوعة الخاصة بالفن وأهله، وذلك خلال رحلته الفنية التي تزيد على الـ80 عامًا.

الموسيقي السعودي ابن مكة جميل محمود يروي قصصا عن الفن وأهله من لقاءات وأمسيات جمعتهم. #روافد pic.twitter.com/PqY6bxEpeI — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 6, 2022

ويعتبر جميل محمود ابن مكة ذاكرة فنية كبيرة، بدأ رحلته من منشد صغير ومقرئ حتى ملحن وموسيقي، وحمل في رحلته الفنية مئات الأغنيات والألحان.

دور مهم للأمير منصور

وقال محمود في تصريحات لقناة “العربية”، إن الأمير منصور بن عبد العزيز رحمه الله، وزير الدفاع حينها، رأى في الموسيقار طارق عبد الحكيم الذي كان ضابطًا في الجيش، نبوغه في الغناء فابتعثه بنفسه.

وأكد أن الأمير منصور والموسيقار طارق عبد الحكيم هما من جعلا الغناء يغنى في الهواء الطلق، لافتًا إلى أنه شعر بالسعادة كثيرًا عندما أصبحت الإذاعة السعودية تبث أغاني الفنانين العرب وكان من بينهم الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب خاصة أغنية “يا رفيع التاج” التي غناها للملك آنذاك.

علاقات جميل محمود بالفنانين

وحول علاقته بالفنانين، قال إن علاقته بالفنان طلال مداح بدأت من لبنان، حيث كان يغني في طانيوس، أما عبد الله محمد فكان يغني في شاهينا، وهو وهيام أحمد كانا يغنيان في سان جيمس، ولا يوجد غيرهم، لافتًا إلى أنه قدم الفنان أبو بكر سالم.