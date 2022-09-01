أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة قناة السويس، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي للقناة، مؤكدًا عدم وجود مشكلات حاليا تعوق حركة الملاحة.

توقف حركة الملاحة

وجنحت سفينة عملاقة منذ قليل، في المجرى الملاحي لقناة السويس، ما تسبب في توقف حركة الملاحة بشكل تام في القناة.

ونقلت قناة “العربية” عن وسائل إعلام مصرية، أن إحدى السفن في قناة السويس والتي تحمل علم سنغافورة جنحت، على غرار ما حدث مع السفينة إيفرجيفن.

تحمل علم سنغافورة

وقالت مصادر لـ”القاهرة 24″ إن ناقلة بترول، طولها أكثر من 250 مترًا وتحمل علم سنغافورة شحطت في قناة السويس، بعرض القناة، مثلما حدث مع السفينة البنمية إيفرجيفن.

وأوضحت المصادر أن جنوح السفينة، أدى إلى توقف حركة الملاحة في القناة، لافتة إلى أن هناك سفنًا معطلة خلفها، في المنطقة أعلى نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكدت المصادر أن هيئة قناة السويس أجرت أعمال تعويم السفينة، لإعادة فتح حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى أمام السفن.