من منطلق الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين، تولي وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة الساحات وخدمات التنقل النسائية جل اهتمامها بساحات البيت العتيق والوقوف على خدمة القاصدات على مدار العام، حيث تستقبل منسوباته الزائرات، وتقوم بدورها الرئيسي في توجيههن إلى المصليات المخصصة لهن، ورصد الظواهر السلبية ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أبرز المهام:

ومن أبرز المهام التي تقوم بها الإدارة الحد من الظواهر السلبية في الساحات وداخل المسعى، كالافتراش والتسول والقص والألعاب والتجمع والتصوير بالكاميرات الكبيرة بدون تصريح والمنشورات التي لا تحمل شعار الرئاسة والتوزيعات العشوائية ودفع العربات بمقابل مادي، وفي آخر إحصائية تم إجراؤها خلال شهر محرم كشفت عن عدد المصليات، ما يربوا عن (7) مصليات وبإشراف مكثف من قبل الكادر الذي يصل عدده إلى أكثر من (74) موظفة بينما بلغ عدد الظواهر إلى ما يربو عن (11) ألف ظاهرة تم القضاء عليها، كذلك بلغ عدد تنظيم السير داخل المصليات إلى أكثر من (13) ألف مرة.

والإدارة بدورها تعمل بعطاء متفانٍ ووفق خططٍ مدروسة بعناية، تكفل لها تعزيز رسالة الوكالة السامية في خلق بيئة إيمانية مفعمة بالراحة والسكينة والأمان.

نجاحات متميزة:

والجدير بالذكر أن تلك الجهود حققت نجاحات متميزة في ظل الدعم المستمر من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي ورهانها على كفاءة وتميز الكوادر في منظومة العمل النسائي، إلى جانب التوجيهات السديدة من قِبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.