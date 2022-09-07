قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق النسخة الأولى للدوري الرديف التنشيطي بمشاركة 7 فرق من دوري روشن للمحترفين هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.

نظام بطولة دوري الرديف:

وسوف تُقام البطولة بنظام الدوري الكامل “ذهاب وإياب” بحيث تكون مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين “2022- 2023” بمجموع 42 مباراة في الموسم، على أن يتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات، وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلًا في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.

وستحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعمٍ مالي قدره مليوني ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2,825,000 ريال إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.

وجاء قرار انطلاق الرديف لـ زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضًا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.

وسيتم السماح بإجراء عدد 5 تبديلات في المباراة الواحدة، فيما ستطبق العقوبات الانضباطية الخاصة بمباريات الدوري الرديف على نفس الدوري ولا تنتقل إلى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة الانضباط خلاف ذلك، وهو الحال الذي ينطبق على البطاقات الملونّة والتي لا تنتقل من وإلى الدوري.

سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال كجائزة، أما الثاني فسينال 450 ألف ريال والثالث 425 ألف ريال، الرابع 400 ألف ريال، الخامس سينال 375 ألف ريال، السادس 350 ألف ريال، السابع سينال 325 ألف ريال.