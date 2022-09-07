قال الشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار، جوستين ستيوارت، إن المملكة لديها بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات في كافة القطاعات والأسواق، مشيرًا إلى وجود رؤوس أموال كبيرة واستثمارات عالية الجودة.

فيديو | الشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستين ستيوارت: المملكة لديها بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات في كافة القطاعات والأسواق#يوروموني_السعودية_2022 #الإخبارية pic.twitter.com/tKiGtArMRj — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 7, 2022

نمو اقتصادي كبير:

وأضاف ستيوارت خلال كلمة له بمؤتمر يوروموني 2022 الذي تحتضنه العاصمة الرياض اليوم الأربعاء: أن النمو الاقتصادي الكبير في المملكة والخدمات الاستثمارية الناجحة أمر في غاية الأهمية.

ترحيب بالقطاع الخاص:

وتابع: أن رؤوس أموال كبيرة واستثمارات عالية الجودة نراها في المملكة ونرحب بالقطاع الخاص، واستخدام المعرفة في المجالات الرئيسية، مشددًا على أن التسويق الذكي يواكب الأسواق العالمية.