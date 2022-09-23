يقترب الفرنسي أوليفيه جيرو لاعب ميلان الإيطالي من تحقيق إنجاز خاص به، بعد هدفه في شباك منتخب النمسا بالجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا.

أهداف جيرو

وسجل المهاجم الفرنسي 50 هدفًا وأصبح يفصله عن معادلة رقم تيري هنري هدف واحد فقط حيث سجل نجم آرسنال الإنجليزي السابق 51 هدفًا.

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المنتخب الفرنسي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كيليان مبابي بالدقيقة الـ56.

وواصل منتخب فرنسا ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أوليفيه جيرو بالدقيقة الـ66.

وأصبح رصيد المنتخب الفرنسي بعد الفوز 5 نقاط بالمركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب النمسا عند 4 نقاط متذيلًا المجموعة الأولى.

وفي يوم الأحد المقبل، سيواجه منتخب فرنسا، نظيره الدنماركي في الجولة السادسة، بينما يواجه منتخب النمسا نظيره الكرواتي.