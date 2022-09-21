كشفت وزارة الصحة، عن فوائد عديدة يكتسبها الفرد عند استبداله الحلويات بالشوكولات الداكنة التي تعتبر من البدائل الصحية.

ونصحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة” المواطنين في إنفوجراف باستبدال الحلويات بالشوكولاتة الداكنة، مؤكدة أنها تحتوي على مضادات الأكسدة.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

وأوضحت أن للشوكولاتة الداكنة فوائد تتمثل في أنها تحارب تلف الخلايا المرتبطة بالشيخوخة، وتعمل على خفض ضغط الدم وتحسن من تدفقه.

مفيدة للقلب

وكانت أبحاث ودراسات عديدة أكدت في وقت سابق أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقام مجموعة من الأشخاص بجعل 70 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة كحصة يومية لمدة شهر، وبعد متابعتهم لفوائدها ولأنهم لديهم أمراض في القلب، فقلت لديهم نسبة تعرضهم لجلطات وسكتات قلبية.