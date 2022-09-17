قلل الحارس المغربي منير محمدي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، من فوز الهلال بثلاثية خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ4 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

" قدمنا أداء جيّد في المباريات الأربعة، والثلاث نقاط ليست مقياس لأداءنا " منير محمدي – لاعب نادي #الوحدة#الهلال_الوحدة#SSC pic.twitter.com/IRzBLpWisI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2022

وتحدث محمدي لقناة SSC قائلًا: “الهلال لم يستحق الفوز ونحن لم نستحق الخسارة، وحتى الآن لم أجد فريقًا أقوى منا خلال أول 4 جولات”.

وأضاف محمدي: “فريقي بحاجة للتطور هجوميًّا، ويجب أن نُسجل مزيدًا من الأهداف للفوز بالمباريات المقبلة”.

موقف الوحدة في جدول الدوري بعد 4 جولات:

يذكر أن فارس مكة حتى الآن وبعد مرور 4 جولات متواجد في المركز الـ12 في جدول الترتيب، حيث خسر 3 مباريات أمام كل من النصر والهلال والرائد، وحقق فوزًا وحيدًا على حساب فريق أبها.

وكان المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال انتقد أداء لاعبيه في الشوط الأول من مواجهة الوحدة قائلًا: “بعض اللاعبين لم يتخذوا القرارات المناسبة في الشوط الأول مما تسبب بعدم ظهورنا بالشكل المطلوب، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأمر”.