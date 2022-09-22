هنأ محمد بن راشد، حاكم دبي، المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي المقرر له غدًا الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة.. وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا وأخوتنا.. ونفخر بتلاحمنا.. فخيرنا معا.. وعزّنا معا.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله.. pic.twitter.com/EGLLrrTYVC — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 22, 2022

كما هنأ ابن راشد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، داعيًا الله أن يديم عليهما الخير، مؤكدًا أن للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوب أهل الإمارات.

وكتب حاكم دبي عبر حسابه بموقع تويتر: “في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة.. وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا وأخوتنا.. ونفخر بتلاحمنا.. فخيرنا معا.. وعزّنا معا.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله”.

احتفالات المملكة

وتشهد المملكة العديد من الاحتفالات الوطنية الكبرى بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار هي لنا دار، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتحت شعار تحية وطن، تقدم المقاتلات السعودية والطائرات العسكرية والمدنية أكبر استعراض جوي في تاريخ المملكة، والتي ستنطلق في مختلف مناطق المملكة لتغطي 13 مدينة رئيسية، لتشمل الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل، وكذلك عروض بالطائرات في مدن الأحساء والطائف وتبوك وأبها، إضافة إلى التحليق في سماء مدن سراة عبيدة وتمنية وخميس مشيط والباحة.

وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى 10 أيام عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و«ف – 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف – 15 سي» في 14 مدينة، كما تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية فعاليات في اليوم الوطني في كل من الواجهة البحرية بجدة وشاطئ الفناتير بالجبيل، حيث سيكون هناك استعراض كبير لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة.

وتشارك وزارة الحرس الوطني بعدد من المروحيات في بداية العرض الجوي بالتزامن مع مروحيات طيران الأمن التي ستحمل إحداها العلم السعودي في جولة تمتد لنحو نصف ساعة.