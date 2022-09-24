حالة واحدة تُبقي البليهي في الهلال

عبدالكريم الحمد :

"البليهي" .. إن أراده #الهلال سيبقى !

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@abdulkarimHD



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👇 👇 👇https://t.co/gk6gkcvfgo pic.twitter.com/4lnqOuIkS8 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 22, 2022

وأصر الإعلامي والناقد الرياضي علي هبة في قناة 24 الرياضية على اتصال مسؤولي النصر مع علي البليهي، حيث أشار بإحدى المساحات الصوتية في “تويتر” إلى تملكه لأدلة صوتية لوكيل البليهي تثبت دخول مدافع الهلال للفترة الحرة من يوم 28 أغسطس الماضي.

لا يوجد تجديد !

الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد ذكر في قناة 24 الرياضية أن إدارة الهلال لم تقدم عرضًا للتجديد مع اللاعب البليهي كما تردد مؤخرًا في وسائل الإعلام.

وأضاف: “المدافع سيبقى في صفوف الهلال إذا احتاجه النادي على المستوى الفني”. وكانت جماهير النصر شعرت بالقلق بسبب الحديث عن وجود اجتماع سري بين إدارة أصفر الرياض ومدافع الهلال، الأمر أعاد إلى الأذهان اجتماع النصر مع اللاعب محمد كنو للتعاقد معه، قبل أن يُجدد عقده مع الهلال مما جعل النصر يرفع قضية ضد الهلال واللاعب كنو، انتهت بإيقافه 4 أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات.

لا يزال جمهور الهلال يترقب مصير المدافع علي البليهي مع الفريق الكروي الأول، بعدما رفض مؤخرًا تجديد عقده كما ارتبط اسمه بالانتقال لنادي النصر.