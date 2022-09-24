حالة واحدة تُبقي البليهي في الهلال

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عبدالكريم الحمد :— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 22, 2022
"البليهي" .. إن أراده #الهلال سيبقى !
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@abdulkarimHD
لمشاهدة كامل المقطع على الرابط التالي :
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