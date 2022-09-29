حالة واحدة لهبوط الاتحاد!

لا يزال قرار تعليق عقوبة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد يثير الجدل وقد يُدخل العميد في دوامة الهبوط. وكانت بعض الآراء القانونية تحدثت عن أن العميد سيكون مهددًا بفقدان 9 نقاط في حال شارك حمدالله أمام نادي النصر الأحد المقبل في دوري روشن السعودي للمحترفين. القانوني الرياضي أحمد الأمير قال إن شكوى نادي النصر ضد العميد حول انتقال حمدالله للعميد، لم يتضمن أي اتهامات بالتحريض حول التلاعب بنتائج المباريات. هبوط الاتحاد وأضاف الأمير إلى أنه في حال تم إثبات أنه توجد شبهة تلاعب بنتائج المباريات، فهذا يعني أن نادي الاتحاد معرض للهبوط لدوري الدرجة الأولى. وكان حمدالله فسخ عقده مع النصر في نوفمبر الماضي وانضم إلى العميد في ديسمبر من العام الماضي. وفي وقت سابق، أكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي أنه لا يحق لـ اتحاد القدم السعودي رفض الدخول طرفًا في قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد ناديه السابق النصر. وتحدث الرفاعي لـ برنامج “في المرمى” قائلًا: “رئيس غرفة النزاعات وهيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي هو من يحدد أطراف النزاع، ولا يحق لأي طرف الامتناع عن ذلك”. وأضاف: “مركز التحكيم الرياضي هو أعلى سلطة قضائية في المملكة، اليوم سواء امتنع الاتحاد السعودي لكرة القدم أو أي نادٍ آخر فهم سوف يدخلون بقوة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي بأن يكونوا ممثلين في هذه القضية أو أي قضية”.

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