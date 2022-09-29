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حراسة مرمى منتخب السعودية في أمان

2022-09-29 الساعة 5:04
حراسة مرمى منتخب السعودية في أمان
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم حراس المرمى أداء مميزًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ما طمأن الجماهير قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

تألق حراس المرمى

وأثار مركز حراسة المرمى في منتخب السعودية حالة من القلق قبل انطلاق معسكر الأخضر في إسبانيا، حيث أبدى النقاد الرياضيون والجماهير استغرابهم لعدم ضم عبدالله المعيوف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC
وشارك محمد العويس في مباراة السعودية ضد الإكوادور، وظهر بشكل مميز، وانتهت المواجهة الودية بالتعادل السلبي، إلا أنه تعرض لإصابة في مفصل الكاحل، وغاب عن التدريبات الجماعية.
محمد العويس
العويس – المصدر @SaudiNT
ودفع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بحارس مرمى النادي الأهلي، محمد الربيعي في مواجهة منتخب السعودية ضد أمريكا، وتمكن اللاعب الشاب من الحفاظ على نظافة الشباك، لتطمئن الجماهير على هذا المركز.
محمد الربيعي
الربيعي – المصدر @SaudiNT

منتخب السعودية بالمونديال

وكان الأخضر قد تمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر saff
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