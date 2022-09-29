حراسة مرمى منتخب السعودية في أمان

يُقدم حراس المرمى أداء مميزًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ما طمأن الجماهير قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
تألق حراس المرمى
وأثار مركز حراسة المرمى في منتخب السعودية حالة من القلق قبل انطلاق معسكر الأخضر في إسبانيا، حيث أبدى النقاد الرياضيون والجماهير استغرابهم لعدم ضم عبدالله المعيوف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وشارك محمد العويس في مباراة السعودية ضد الإكوادور، وظهر بشكل مميز، وانتهت المواجهة الودية بالتعادل السلبي، إلا أنه تعرض لإصابة في مفصل الكاحل، وغاب عن التدريبات الجماعية.
ودفع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بحارس مرمى النادي الأهلي، محمد الربيعي في مواجهة منتخب السعودية ضد أمريكا، وتمكن اللاعب الشاب من الحفاظ على نظافة الشباك، لتطمئن الجماهير على هذا المركز.
منتخب السعودية بالمونديال
وكان الأخضر قد تمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.