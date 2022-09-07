تقدم وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية الخدمة المرجعية بمكتبة الحرم المكي الشريف؛ عبر تمكين الباحثات من الحصول على المعلومات بأسرع وقت، والإحاطة الجارية بكل جديد، والاطلاع الداخلي لجميع الفئات العمرية، إضافةً لخدمة التصوير والاستنساخ، وخدمة الطلب عن بعد، وتقديم الجولات التعريفية للزوار والوفود.

ترسيخ الدور التعليمي:

ويسعى القسم النسائي إلى ترسيخ الدور التعليمي للحرمين عن طريق تقديم جميع خدمات المعلومات التي تهم الباحثات والزائرات، والعمل على تحقيق بيئة ثقافية ومعرفية داعمة للعلم والتعلم.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا محمد الدعدي، ومتابعة دؤوبة من الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية ابتهال بنت علي الجعيد، تحقيقًا لتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.