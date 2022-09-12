أعلن مركز قياس عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للموقع، اعتبارًا من اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، ويستمر القبول حتى يوم السبت 12 أكتوبر 2022.

أسعار للتسجيل!

ورصدت “المواطن” عبر وسم “القدرة المعرفية” على موقع تويتر، العديد من الحسابات التي تحاول تقديم خدماتها للتسجيل بأسعار تبدأ من 10 ريالات، وذلك على الرغم من تحذيرات عديدة أطلقتها الجهات المعنية بعدم تداول المعلومات الشخصية والخاصة مع الجهات غير الموثقة والمضمونة.

وتقدم “المواطن” خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وهي كما يلي:

طريقة التسجيل في قياس:

ويتم التسجيل في الاختبار من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للمركز الوطني للقياس، وكتابة البيانات الخاصة بـ (فترة الاختبار، نوع الاختبار، اللغة، الجنس، فترة التسجيل، فترة الاختبار)، ومن ثم إدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وكتابة الباسورد، والضغط على تسجيل الدخول، ومن ثم إدخال رقم الإقامة.

وتتمثل باقي الخطوات في الاطلاع على الشروط الخاصة بالمركز الوطني، الموافقة على الشروط، والضغط على التالي، وتحديد المراكز، وتحديد اليوم الذي تقوم فيه الاختبار، ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بك، وتقديم طلب الاختبار، وتسديد رسوم الاختبار، وأخيرًا تأكيد حجز أداء الاختبار.

موعد إعلان نتائج القدرة المعرفية:

وكشف حساب العناية بالمستفيدين التابع للمركز الوطني للقياس، أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) خلال 14 يوم عمل من تاريخ الاختبار.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية:

وهناك مجموعة شروط للتسجيل في اختبارات القدرة المعرفية، وهي أن يكون الشخص سعودي الجنسية، وأن يكون مقيمًا إقامة كاملة داخل المملكة، مع اتباع جميع الإرشادات داخل قاعة الاختبار الخاصة بالمركز، وعدم إحضار آلة حاسبة أثناء الاختبار، مع الالتزام بالزي السعودي الرسمي.

أما فيما يتعلق بمحتوى اختبار القدرة المعرفية، فيتمثل في ثلاثة أمور وهي القدرة الكمية: وهي قدرة معالجة المعلومات الكمية، والقدرة المكانية وهي القدرة على تصوير الرسومات والأشكال والأبعاد، أما القدرة اللفظية: وهي القدرة على فهم معاني الكلمات والجمل.