أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأضاف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).