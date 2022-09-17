كشف حساب المواطن، أن تأثر الأهلية في البرنامج يأتي نتيجة عدم الإفصاح المسبق عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بالمستفيد.

عدم الإفصاح خلال 15 يومًا:

جاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن تقديم الاعتراض عقب تحديث المعلومات والإفصاح عن العوائد المالية، لكن تم رفض الأهلية لشهر سبتمبر ولا تزال غير مؤهلة لشهر أكتوبر.

وقالت خدمة المستفيدين الخاصة بحساب المواطن: “تأثرت أهليتك في البرنامج نظرًا لعدم إفصاحك مسبقًا عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بك خلال 15 يومًا من حدوث التغيير”.

استقبال طلبات الاعتراض:

وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق من اليوم الجمعة، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 58:

وكان حساب المواطن أودع 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.