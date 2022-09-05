أكد برنامج حساب المواطن أن تأخر الرد على اعتراض المُستفيد على عدم الأهلية لا يعني رفضه.

كما أشار إلى أنه عند تقديم اعتراض لعدم الأهلية يتم الانتظار لحين الرد على الاعتراض المُقدم في أقرب وقت ممكن، سواء بالقبول أو الرفض.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك، دراسة الأهلية ،اعتراضات الأهلية السابقة”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “متى يجيني الرد على الاعتراض والأهلية”.

تأخير إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 58

يذكر أن برنامج حساب المواطن، يودع مبلغ الدعم للمستفيدين من الدفعة الثامنة والخمسين، يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر المقبل.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الثامنة والخمسين، يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022م حيث أن 10 سبتمبر يوافق السبت، عطلة نهاية الأسبوع.

تفاصيل الدفعة الـ 57:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 57.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفيين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.