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حساب المواطن: تجاوز الحد المالي يوقف الدعم

2022-09-30 الساعة 6:05
حساب المواطن: تجاوز الحد المالي يوقف الدعم
المواطن - الرياض

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أكد حساب المواطن أن تجاوز الحد المانع للدخل سبب رئيس من أسباب إيقاف الدعم. وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًّا على سؤال حول سبب وقف الدعم عن إحدى النساء رغم أنها مؤهلة: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر أكتوبر، وفي حال انطبقت عليها معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أكتوبر.

استعلام حساب المواطن:

وأضاف البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

صدور نتائج الأهلية:

وفي قت سابق أعلن حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

إرفاق عقد الإيجار

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار حول سبب اختفاء أيقونة إرفاق عقد الإيجار: في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
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