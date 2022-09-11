أكد حساب المواطن أنه لا حاجة إلى إرفاق عقد الإيجار الموحد عند تقديم اعتراض على عدم الأهلية حيث يتم التأكد من وجود العقد عبر منصة إيجار.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب المواطن بموقع تويتر” جاء فيه: “أنا جددت عقد الإيجار ودخلت الموقع عشان أحذف القديم وأضيف الجديد وما قدرت وش المطلوب لإرفاق الجديد؟ وتابع : رغم ذلك غير مؤهل في شهر سبتمبر؟.

تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

ورد حساب المواطن موضحًا: “يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل- تقديم اعتراض وإرفاق المستندات أن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

وأضاف الحساب: “سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك، “وفي حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل”.

وأشار إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد”، ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

دعم حساب المواطن

وكانت برنامج حساب المواطن أودع اليوم، 3.2 مليارات ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأوضح المدير العام للتواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.