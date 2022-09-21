أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن دخل التابعين مثل طلاب الجامعات والكليات الذين يستلمون مكافآت.

وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ” أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها.

وبين أنه يجب لإتمام هذا الأمر اختيار الحالة الوظيفية للتابع “طالب” من خلال أيقونة “بيانات التابعين”، والضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على حساب خدمة المستفيدين، جاء فيه: “هل يجب الإفصاح عن دخل التابعين مثل طلاب الجامعات والكليات الذين يستلمون مكافآت”.

ورد حساب المواطن على الاستفسار كالآتي: نعم، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) والضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

من ناحية أخرى، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد.

الإفصاح عن كامل المرتب

وجاء ذلك ردًا على سؤال إحدى المواطنات لخدمة المستفيدين قالت فيه: “الإفصاح عن الدخل من التأمينات هل يكون إجمالي الراتب قبل خصم التأمينات أم بعد الخصم؟.

فيما رد حساب المواطن بالقول: “يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.