أعاد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو الدخل غير الثابت.

وأكد أن الأنشطة التجارية تشمل ما يلي:

الأنشطة التجارية.

الاستثمارات المالية.

عوائد الأعمال الحرة.

عدم أهلية حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن أن تأخر الرد على اعتراض المُستفيد على عدم الأهلية لا يعني رفضه.

كما أشار إلى أنه عند تقديم اعتراض لعدم الأهلية يتم الانتظار لحين الرد على الاعتراض المُقدم في أقرب وقت ممكن، سواء بالقبول أو الرفض.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك، دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.

أهمية الإفصاح عند دخل حساب المواطن

وأكد البرنامج أن عدم الإفصاح عن الدخل الشامل يؤدي إلى عدم أهلية رب الأسرة.