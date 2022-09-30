Icon

الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
حصاد اليوم
منها معرفة حالة الاعتراض

حساب المواطن يُجيب عن 5 أسئلة

2022-09-30 الساعة 11:24
حساب المواطن يُجيب عن 5 أسئلة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تفاعل حساب المواطن مع العديد من الاستفسارات التي وجهها مواطنون اليوم الجمعة، ومنها آلية إرفاق المستندات، ومعرفة حالة الاعتراض وكذلك موعد صرف دعم شهر أكتوبر.

حالة الاعتراض: 

ونوه البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، بشأن معرفة حالة الاعتراض، وقال إنه سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الحساب (دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة) ولا بد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة الأهلية مرة أخرى. حساب المواطن يُجيب عن 5 أسئلة - المواطن

إرفاق المستندات: 

وبالنسبة إلى إرفاق المستندات، فأوضح حساب المواطن أنه في حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد عليك بالقبول أو الرفض ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) ولا بد من الموافقة على المستند حتى يتم دراسة أهليتك.

دعم أكتوبر: 

ولفت البرنامج ردًا على استفسار آخر، إلى أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر أكتوبر، وفي حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29/9/2022، وانطبقت على المتقدم معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 أكتوبر ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

دراسة الأهلية:

وتفاعل حساب المواطن مع استفسار آخر بشأن مواطن تقدم بطلب دراسة أهلية، وقال إنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

السجل التجاري: 

وأجاب حساب المواطن على استفسار آخر بشأن السجل التجاري وتسجيله في البرنامج، وقال إنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” ومصدر الدخل “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم حفظ. موعد حساب المواطن

صدور نتائج الأهلية 

وفي قت سابق أعلن حساب المواطن، أمس الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه