حساب المواطن يُجيب عن 5 أسئلة

تفاعل حساب المواطن مع العديد من الاستفسارات التي وجهها مواطنون اليوم الجمعة، ومنها آلية إرفاق المستندات، ومعرفة حالة الاعتراض وكذلك موعد صرف دعم شهر أكتوبر.
حالة الاعتراض:
ونوه البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، بشأن معرفة حالة الاعتراض، وقال إنه سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الحساب (دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة) ولا بد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة الأهلية مرة أخرى.
إرفاق المستندات:
وبالنسبة إلى إرفاق المستندات، فأوضح حساب المواطن أنه في حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد عليك بالقبول أو الرفض ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) ولا بد من الموافقة على المستند حتى يتم دراسة أهليتك.
دعم أكتوبر:
ولفت البرنامج ردًا على استفسار آخر، إلى أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر أكتوبر، وفي حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29/9/2022، وانطبقت على المتقدم معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 أكتوبر ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.
دراسة الأهلية:
وتفاعل حساب المواطن مع استفسار آخر بشأن مواطن تقدم بطلب دراسة أهلية، وقال إنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.
السجل التجاري:
وأجاب حساب المواطن على استفسار آخر بشأن السجل التجاري وتسجيله في البرنامج، وقال إنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” ومصدر الدخل “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم حفظ.
صدور نتائج الأهلية
وفي قت سابق أعلن حساب المواطن، أمس الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.