جدد حساب المواطن التذكير بموعد الدفعة 58 من الدعم والتي من المقرر إيداعها يوم الأحد المقبل بدلًا من يوم السبت وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.

تأجيل موعد حساب المواطن

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع الدعم يوم 10 من الشهر الميلادي، لكن يتم تأجيل الموعد إلى يوم 11 إذا تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت وهو ما ينطبق على هذه الدفعة.

أهمية الإفصاح عند الدخل المتذبذب

وفي وقت سابق أعاد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو الدخل غير الثابت.

وأكد أن الأنشطة التجارية تشمل ما يلي:

الأنشطة التجارية.

الاستثمارات المالية.

عوائد الأعمال الحرة.

تأخر الرد على الاعتراضات

كما أكد البرنامج حساب أن تأخر الرد على اعتراض المُستفيد على عدم الأهلية لا يعني رفضه.

وأشار إلى أنه عند تقديم اعتراض لعدم الأهلية يتم الانتظار لحين الرد على الاعتراض المُقدم في أقرب وقت ممكن، سواء بالقبول أو الرفض.

وقالت خدمة المستفيدين في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك، دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.