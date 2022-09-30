حسم مصير أحمد حجازي قبل مواجهة النصر

أحمد حجازي قد يشارك:

شعر مجموعة كبيرة من جمهور الاتحاد بالقلق، بعد تداول أنباء عن احتمالية غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن مباراة فريقه ضد النصر بعد غد الأحد في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ولكن كشف الإعلامي علاء سعيد المقرب من الاتحاد آخر تطورات إصابة حجازي حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “اللاعب المصري شارك اليوم الجمعة بشكل تدريجي في تدريبات الاتحاد بعد أن أُصيب خلال تواجده مع منتخب مصر الثلاثاء الماضي”.وكانت بعض جماهير الاتحاد تمنت أن يتم تجهيز أحمد حجازي سريعًا، وأكدوا أن مشاركته هامة، نظرًا لتألقه بجانب دوره القيادي في الملعب، فيما تداول البعض الآخر أنباء عن مشاركته في الكلاسيكو بشكل طبيعي، لمعاناته من كدمة فقط.ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، مساء بعد غد الأحد، على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع.