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بعد إصابته مع المنتخب المصري

حسم مصير أحمد حجازي قبل مواجهة النصر

2022-09-30 الساعة 10:33
حسم مصير أحمد حجازي قبل مواجهة النصر
المواطن - محمد سمعه

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شعر مجموعة كبيرة من جمهور الاتحاد بالقلق، بعد تداول أنباء عن احتمالية غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن مباراة فريقه ضد النصر بعد غد الأحد في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ولكن كشف الإعلامي علاء سعيد المقرب من الاتحاد آخر تطورات إصابة حجازي حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “اللاعب المصري شارك اليوم الجمعة بشكل تدريجي في تدريبات الاتحاد بعد أن أُصيب خلال تواجده مع منتخب مصر الثلاثاء الماضي”.

أحمد حجازي قد يشارك:

وكانت بعض جماهير الاتحاد تمنت أن يتم تجهيز أحمد حجازي سريعًا، وأكدوا أن مشاركته هامة، نظرًا لتألقه بجانب دوره القيادي في الملعب، فيما تداول البعض الآخر أنباء عن مشاركته في الكلاسيكو بشكل طبيعي، لمعاناته من كدمة فقط.
أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، مساء بعد غد الأحد، على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع.
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