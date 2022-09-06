تُخيم حالة من الجدل بشأن موقف محمد كنو من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراته المقبلة ضد الزمالك المصري.

كنو مؤهل قانونيًا للمشاركة:

وحسم أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هذا الجدل، وأكد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صحة مشاركة محمد كنو في مباراة كأس سوبر لوسيل.

وقال: “محمد كنو مؤهل قانونيًّا للمشاركة في مباراة كأس سوبر لوسيل، وذلك لأن المباراة غير رسمية ونتيجتها لا تؤثر على حق التأهل للمشاركة في منافسات أخرى.. سبق وأوضحنا ذلك بتاريخ 27/ 5/ 2022 بعد استدعاءه للمنتخب”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ويمكن الاطلاع على برنامج الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل أزمة محمد كنو:

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وتعرض مركز التحكيم الرياضي السعودي لانتقادات كبيرة من قبل جماهير الأزرق، بسبب أزمة محمد كنو، كما انتقدته إدارة الزعيم بسبب قراره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).