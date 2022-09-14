كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة، إذ سجلت حفر الباطن، أعلى درجة في المملكة.

درجات الحرارة اليوم:

وأوضح المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجّلت 45 درجة مئوية، ومن ثم الرياض والخرج 44 درجة، بينما سجلت كل من المدينة المنوّرة وبريدة ووادي الدواسر والأحساء 43 درجة، ثم مكة المكرّمة وشرورة والعلا والمجمعة 42 درجة مئوية، فيما سجّلت الدوادمي ورفحاء 41 مئوية.

أدنى درجة حرارة:

وبين المركز أن أبها والقريات جاءا في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، وطريف 19 درجة، والباحة 20 مئوية.

كما أشار المركز الوطني للأرصاد في تقرير اليوم إلى أن الدمام والقنفذة وجدة وجازان سجّلت أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.