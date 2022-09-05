أثارت تغريدة أمانة حفر الباطن حول اعتزام وكالة المشاريع وبالتنسيق مع إدارة المرور إغلاق تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز استياء عدد من أهالي المحافظة.

حفر الباطن اختنقت

وأشار عوض السرور إلى أن حفر الباطن اختنقت من كثرة الإغلاقات المتزامنة بعد إغلاق الأجزاء الوسطى لطريق الملك عبدالعزيز وطريق أبي بكر وطريق الأمير سلطان وطريق الخزان في إضافة إلى إغلاق طريق الملك فيصل في جزئه الشمالي وإغلاق طريق علي بن أبي طالب.

وقال عماد بن صالح: صراحة أتعبتونا من إغلاق الشوارع ولكم سنين في مشروع تصريف السيول ولم يتم الانتهاء منه، وسفلتة الشوارع متهالكة حتى الأسفلت الجديد يعاني من عدم الاتزان، الله يعين المواطن عليكم.

معظم الطرق مغلقة

وأضاف خالد الشمري: كل طرق حفر الباطن مغلقة مما تسبب ذلك في الازدحام والذي تفاقم مع عودة الطلاب لمدارسهم وكلياتهم.

وبين سليمان الناصر أن التقاطع يخدم طالبات مجمع كليات جامعة حفر الباطن بالخالدية فلو وجد طريق فرعي أو خدمة يخدمهم للوصل بوقت قصير إلى الكلية.