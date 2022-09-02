ارتبط اسم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مؤخرًا بالرحيل عن نادي الاتحاد، وذلك بعد إيقافه لمدة 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم بقرار من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

كيف عوقب عبد الرزاق حمد الله ؟

حمد الله قد ينضم لنادي أولمبيك آسفي المغربي ناديه الأم على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد بحسب ”المنتخب” المغربية، خاصة أنه لن يشارك مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة بسبب إيقافه، حيث كانت التسجيلات الصوتية التي جرت في سبتمبر الماضي بين المهاجم المغربي وحامد البلوي، دفعت النصر للتقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أُصدر قرار يوم 2 أغسطس الماضي بإيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر اعتبارًا من التاريخ المذكور، كما تم تغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد السابق لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد السابق أيضًا 3 أشهر دون تغريمه.

ورد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك آسفي حول الأخبار المتداولة بتعاقد النادي مع اللاعب المغربي استغلالًا لإيقافه مع نادي الاتحاد فنفى تمامًا صحة هذه الأخبار وفقًا لـ”هسبريس” المغربية.

وأكد الحيداوي أن النادي قد يُفكر في ضم عبد الرزاق حمد الله، لكنه أشار إلى أنه حتى الآن لم يتواصل النادي مع اللاعب المغربي لضمه على سبيل الإعارة.

القانوني أحمد الشيخي فجر مفاجأة قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “أغلق الفيفا قضية النصر والاتحاد وحمد الله ونتوقع أن تعلن الهيئة قرارها خلال أسبوعين (مصادر أخرى تتوقع 4 أسابيع).

وأضاف: ”نعتقد أن قرار الفيفا سيؤثر بدرجة كبيرة على قرار مركز التحكيم، و(قد) تعود القضية مرة أخرى للاحتراف”.