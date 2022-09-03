رد القانوني الرياضي أحمد الأمير على تغريدة أحد الإعلاميين، بشأن مخالفة كامل الموسى للقانون بعد استقالته من عمله في غرفة فض المنازعات للعمل في النادي الأهلي.

كامل الموسى لم يخالف القانون:

وقال الإعلامي والناقد الرياضي فهد الروقي عبر حسابه في “تويتر”: “كامل الموسى عضو غرفة فض المنازعات التي خالفت اللوائح وعاقبت الهلال، في قضية محمد كنو يستقيل من عمله في الغرفة، في انتظار انتقاله إلى الأهلي”.

ورد الأمير قائلًا: “للتوضيح، الموسى كان ممثل للاعبين وليس قانوني لكي تعلل استقالته بمخالفة الغرفة في قضية كنو، لذلك استقالته ليس لها صلة قانونية بقضية كنو”.

وحقق الموسى العديد من البطولات مع الراقي أثناء وجوده مع الفريق الكروي الأول كلاعب، كما لعب مع المنتخب السعودي في 46 مباراة دولية.

وقدم رئيس غرفة فض المنازعات المستشار القانوني فيصل بن عادل أبو خلف باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة الشكر والتقدير لـ الموسى على ما قدم من عمل في الغرفة خلال الفترة الماضية.

وتقوم إدارة الأهلي الجديد برئاسة وليد معاذ بإجراء العديد من الإصلاحات الإدارية بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي ورحيل موسى المحياني.