كشف رئيس دائرة التحكيم، الأوزبكي فرهاد عبدالله، سبب غياب الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022 عن التواجد في دوري روشن السعودي.

غياب الحكام:

وأكدت تقارير أن حكام النخبة المشاركين بالمونديال لن يتواجدوا في مباراة النصر والاتحاد المرتقبة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بناء على تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وعلق فرهاد عبدالله قائلًا: “دائمًا يصدر فيفا قرارًا بمنع حكام المونديال من التحكيم في مسابقات مختلفة لعدم تعرضهم للإصابات والإجهاد قبل كأس العالم”.

وتابع رئيس دائرة التحكيم خلال تصريحاته في مقطع فيديو لـ”الشرق الأوسط”: “إذا استقبلنا طلبًا لحكام أجانب سنبحث عن حكام ليسوا مرشحين لإدارة مباريات في كأس العالم.. هذا الخيار الموجود حاليًّا”.

كلاسيكو دوري روشن:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة.

وقبل الكلاسيكو المقبل، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.