أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

حكام لقاء الاتفاق والباطن بدوري روشن

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي بمواجهة الاتفاق والباطن عند الساعة السادسة والنصف مساء على إستاد الأمير محمد بن فهد، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول، حيث اكتفى فارس الدهناء بتعادل واحد.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الاتفاق والباطن للحكم ممدوح آل شهدان، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد وزي، والحكم الرابع مشعل الشهري، وسيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده أحمد العتيق.

أوروغوياني يُدير مباراة الرائد ضد الاتحاد

وفي ثاني مباريات دوري روشن اليوم، يلعب الرائد ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء في بريدة، ويأمل الفريق الريداوي لتحقيق الفوز على ملعبه، فيما يطمح العميد لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد التعادل بالجولة الماضية.

ويدير طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس ماتونتي مباراة الرائد ضد الاتحاد، ويساعده نيكولاس تاران ومارتن سوبي، وسيكون الحكم الرابع عبدالله الخربوش، أندريس كونها حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عيسى الخيبري.