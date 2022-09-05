كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري يلو ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

طاقم حكام مباريات اليوم بـ دوري يلو

وسيقود مباراة القادسية والعروبة كل من ” سلطان عكيري حكم ساحة، إبراهيم الدخيل حكم مساعد، خالد الجهني حكم مساعد، نادر الحربي حكم رابع، محمد الهويش حكم فيديو، عبدالعزيز عسيري مساعد لحكم الفيديو”.

وسيكون طاقم تحكيم مباراة الحزم ونجران مكونًا من” محمد أبو شقارة حكم ساحة، عماد عسكر حكم مساعد، عبدالله آل عجيم حكم مساعد، عيسى الشقاق حكم رابع، محمد الغامدي حكم فيديو، محمد الوحيمر مساعد لحكم الفيديو”.

أما مباراة الأهلي والخلود فسيكون طاقمها التحكيمي مكونًا من: ” عبدالرحمن السلطان حكم ساحة، عادل شراحيلي حكم مساعد، رائد الرميثي حكم مساعد، سليمان الشهري حكم رابع، عبدالله الشهري حكمًا للفيديو، محمد الحنفوش مساعد لحكم الفيديو”.

توقيت مباريات اليوم

وتنطلق مباراة القادسية والعروبة في السادسة والنصف من مساء اليوم، الحزم ونجران في تمام السابعة مساءً، الأهلي والخلود في تمام الثامنة والنصف وخمس دقائق مساءً.

وفي سياق آخر، يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مصالحة جماهيره وذلك بالفوز على نادي الخلود مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.