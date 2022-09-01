أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

مباراة الرائد والوحدة بدوري روشن السعودي

وتنطلق منافسات اليوم في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة، بمواجهة الرائد ضد الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويطمح الفريقان للظهور بشكل مميز بعد خسارتهما في المباراة الافتتاحية.

ومن المقرر أن يُدير ماجد الشمراني مباراة الرائد ضد الوحدة اليوم، ويساعده محمد العبكري وبليغ آل رمضان، والحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو رائد الزهراني، ويساعده هشام الرفاعي.

مواجهة أبها ضد الشباب

وفي ثاني مواجهات دوري روشن السعودي اليوم الخميس، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على نظيره أبها عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وأسندت لجنة الحكم مهمة إدارة مباراة أبها ضد الشباب لمحمد الحربي، ويساعده عماد عسكر وسعيد آل مهدي، وسيكون عبدالله زربان حكمًا رابعًا، وخالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.