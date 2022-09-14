أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم في انطلاقة الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير عبدالله الحربي مباراة الطائي والفتخ على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويساعده فيصل القحطاني وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، ومحمد البريدي حكمًا للفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

وفي ثاني مباريات دوري روشن اليوم، يدير شكري الحنفوش مباراة العدالة والشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ويساعده سعد الشبرمي وعلي العلي، الحكم الرابع فريح الجلعود، حكم الفيديو عبدالله الخربوش ويساعده بدر الشمراني.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة اليوم، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الهلال، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، متساويًا على التعاون، ثم ضمك بـ6 نقاط، بالتساوي مع النصر والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الفتح، الرائد، الوحدة وأبها، ثم الفيحاء برصيد نقطة، بالتساوي مع الخليج والعدالة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.