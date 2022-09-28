حكم الكلاسيكو يثير قلق جماهير النصر

جماهير النصر قلقة:

أبدت جماهير نادي النصر خوفها من الحكم الأوروجوياني أندرياس كونيا الذي أصبح مرشحًا قويًّا لإدارة مباراة النصر ضد الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الأحد المقبل. جماهير الكرة السعودية تترقب مباراة النصر والاتحاد بسبب ما تحتويه على أحداث مثيرة، أبرزها عدم معرفة مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله سواء بالمشاركة أو لا خلال الفترة المقبلة.وتحدثت بعض جماهير أصفر الرياض عن أن الحكم أندرياس كونيا تم إيقافه من قبل الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم بسبب أخطائه في مباراة سابقة بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 بـ قطر.كما أكد البعض من جمهور أصفر الرياض، أن النادي خسر معه ضد الهلال في نوفمبر في 2020 فكيف يتم تعيينه؟!. يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن أندريس كونيا صاحب الـ46 عامًا سيدير الكلاسيكو يوم الأحد المقبل بحسب “الرياضية”. وسبق لـ كونيا إدارة مباراة فرنسا وبلجيكا في نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث فازت فرنسا بهدف دون رد. وفي سياق آخر، لا تزال مشاركة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد ضد نادي النصر محل جدل، بعد قرار تعليق عقوبته. وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر يوم 7 سبتمبر الجاري تعليق عقوبة اللاعب المغربي الذي كان موقوفًا لمدة 4 أشهر بسبب انتقاله من النصر لـ الاتحاد. الإعلامي خالد بن عبدالعزيز ذكر عبر حسابه في “تويتر” أنه من المنتظر إصدار قرار ضد اللاعب المغربي بدفع تعويض مالي للنصر، بجانب تخفيف عقوبته من إيقاف 4 أشهر إلى إيقاف شهرين. وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي، سبق له أن أوضح أنه في حال أثبت أصفر الرياض أن فسخه لعقد اللاعب المغربي كان لسبب مشروع، سيُلزم ذلك اللاعب المغربي بدفع تعويض لأصفر الرياض.