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اللقاء يوم الأحد المقبل

حكم مباراة التعاون يُطمئن الهلاليين

2022-09-29 الساعة 9:32
حكم مباراة التعاون يُطمئن الهلاليين
المواطن - محمد سمعه

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سيقود الحكم اليوناني اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس مباراة الهلال والتعاون الأحد المقبل بالجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حكم جيد

وكان الحكم اليوناني سبق له إدارة مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حيث فاز أزرق الرياض بهدفين لهدف وحسم وقتها لقب الدوري لمصلحته، كما أدار كذلك مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري لـ موسم 2021/2022 حيث فاز الزمالك بثلاثية دون رد. جماهير أزرق الرياض أبدت سعادتها بتعيين الحكم اليوناني لإدارة مباراة التعاون، حيث أشاروا إلى أن وجوده مطمئن ويمنحهم تفاؤلًا كبيرًا، مضيفين أنه حكم جيد وعادل. اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس

غياب 9 لاعبين

وفي سياق آخر، سيفقد الفريق الكروي الأول في الهلال 9 لاعبين في مباراة التعاون يوم الأحد المقبل. ومصابو أزرق الرياض هم “سلمان الفرج بإصابة في العضلة الخلفية، محمد العويس بإصابة في مفصل الكاحل، سالم الدوسري أجرى مؤخرًا عملية استئصال الزائدة الدودية، جوستافو كويلار مصاب في عضلة الساق الخلفية، علي البليهي مصاب في العضلة الضامة، ياسر الشهراني مصاب في العضلة الخلفية”. بجانب غياب كل من محمد كنو للإيقاف وعدم جاهزية كل من عبدالله عطيف وعبدالإله المالكي ليُصبح مجموع الغائبين 9 لاعبين.
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