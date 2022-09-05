تُقام مباراة الاتحاد والرائد يوم الجمعة المقبلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

وكشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” أن الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي الذي يشارك في كأس العالم 2022 بـ قطر، سيدير مباراة العميد ضد الرائد مساء الجمعة القادمة.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

المباراة تقام بين الفريقين يوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

ويحتل نادي الاتحاد المركز السادس حاليًا في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز على العدالة وتعادل مع الاتفاق، أما الرائد ففي المركز الثامن برصيد 3 نقاط من خسارة أمام أبها وفوز على الوحدة.

يذكر أن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي كانت انطلقت بداية من أمس الأحد بفوز الهلال على الفتح، حيث تم تقديم موعد المباراة لمواجهة الهلال، لنادي الزمالك المصري في بطولة كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة القادمة في قطر.