أعلنت شركة الاتصالات السعودية (حلول) بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بدء التقديم في برنامج (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتهدف برامج التدريب على رأس العمل من مسك إلى تمكين الشباب السعودي الموهوب من الخريجين الجدد والمهنيين الشباب للانطلاق في حياتهم المهنية من خلال تقديم الفرص المهنية لهم بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية رفيعة المستوى.

نبذة عن البرنامج:

– تقدم حلول الاتصالات السعودية فرصة تدريبية حصرية، حيث ستعمل مع فريق الشركة وتحصل على فهم عميق لأعمالها وتتواصل مع الخبراء في مجال التكنولوجيا وتكتسب المعرفة ولتحقيق هدفنا الطموح المتمثل في تمكين التحول الرقمي في جميع أنحاء المملكة،

نعتمد على فريق من المبتكرين الطموحين. ودائمًا ما نبحث عن المبدعين والمفكرين والمبتكرين الموهوبين الذين يرغبون في إحداث فرق.

تفاصيل البرنامج:

1- المكان (الرياض).

2- تاريخ بدء البرنامج التدريبي (16 أكتوبر 2022م)

3- مدة التدريب (3 أشهر).

4- الجمهور المستهدف (حديثي التخرج بمرحلة البكالوريوس).

الشروط المطلوبة للتقديم:

1- التقديم متاح للسعوديين فقط.

2- حديثو التخرج بدرجة البكالوريوس.

3- المعدل التراكمي: 4 من 5 أو 3.2 من 4.

4- مهارة فائقة بالتحليل الكمي والنوعي.

5- مهارات التواصل – الذكاء العاطفي.

6- مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

7- الفضول الفكري والرغبة في البحث عن فرص لتطوير مهارات جديدة.

8- مهارات تنظيمية فائقة واهتمام شديد بالتفاصيل.

9- معرفة عملية بمجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة نظم المعلومات (MIS).

– هندسة الحاسوب.

– هندسة الشبكات.

– علوم الحاسوب.

– تقنية المعلومات.

– نظم المعلومات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م.

طريقة التقديم:

– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا