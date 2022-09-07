يعاني بعض المستخدمين من صعوبات في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية على الإنترنت بسبب تعطل موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مؤقت.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وقد أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من الرجال والنساء في الاختبار التربوي واختبار التخصص على حد سواء لكن البعض يواجه صعوبة في الدخول ويمكن تفادي ذلك من خلال ما يلي:

تغيير المتصفح الذي يتم تسجيل الدخول منه.

اختيار توقيت بعيدًا عن ساعة الذروة أو الوقت المتوقع فيه دخول عدد كبير من المستفيدين.

تجربة اتصال إنترنت أكثر سرعة.

التسجيل من جهاز حاسب آلي بدلًا من الهاتف المتنقل.

آلية التسجيل في الاختبار

ويتم التسجيل اعتبارًا من يوم الاثنين 29/8/2022 وحتى يوم 2022 / 10 /8 بالنسبة لاختبار الرخصة المهنية (العام) أما تسجيل اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) فسيظل متاحًا حتى يوم 2022 /11/ 26 ويمكن التسجيل عن طريق نظام الرخص المهنية.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وسيكون موعد الاختبار العام خلال الفترة من 2022 / 11 / 11 وحتى يوم 2022 / 11 / 14 أما بالنسبة للاختبار التخصصي فسيكون خلال الفترة من 2023 / 1 / 21 وحتى يوم 2023 / 1 / 25.

يذكر أن الرخصة تصدر عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني، ويمكن التقدم بطلب إصدارها وفق ما ورد في المادة السادسة من ضوابط الرخص المهنية مع شرط استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية.​

إجراءات الحصول على الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.