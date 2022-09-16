أكدت جميعة حماية المستهلك أن المنتجات التي يتم شراؤها في موسم التخفيضات مشمولة بالضمان داعية أي مستهلك يشتري سلعة مخفضة بدون ضمان إلى تقديم بلاغ تجاري إلى وزارة التجارة.

حماية المستهلك توعي الجمهور

وقالت الجمعية في إنفوجراف لها عبر تويتر:” من حقك أثناء شراء منتج مخفض أن يشمل الضمان هذا المنتج كغيره من المنتجات غير المخفضة وفي حال مخالفة ذلك بادر بإبلاغ وزارة التجارة”.

وفي سياق متصل قالت الجمعية إنه ليس من حق المدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من محل بعينه مشيرة إلى أن احتكار الزي المدرسي أكثر الشكاوى التي تصل الجمعية من أولياء الأمور في المدارس الأهلية.