تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد عن عودته ومشاركته في مباريات العميد، بعد قرار تعليق عقوبته بالإيقاف لمدة 4 أشهر بسبب قضيته مع ناديه السابق النصر.

"الإعلام في السعودية صعب، وأي لاعب ما يقدر يتحمل الضغوطات، وهذا الموسم سأقول كلمتي" عبدالرزاق حمدالله- لاعب #الاتحاد#الرائد_الاتحاد #SSC pic.twitter.com/9tImRiN74Z — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2022

وتحدث اللاعب المغربي لـ قناة SSC قائلًا: “الإعلام الرياضي في السعودية، من الصعب التعامل معه، ولا يستطيع أي لاعب تحمل الضغوطات، لكن أنا أستطيع الفصل بين الضغوطات والتركيز في الملعب”.

حمدالله يرفض الحديث عن عقوبته:

وأضاف اللاعب المغربي: “عقوبتي لن أتحدث عنها لأن هناك محامي ومختصين فيها، كل ما أركز فيه هو الآن مساعدة نادي الاتحاد في المباريات المقبلة وأنا دائمًا جاهز لمساعدة الفريق”.

يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه فريق الخليج في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الخميس المقبل.