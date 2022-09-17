تصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد التشكيلة المثالية عن الجولة الرابعة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان المهاجم المغربي نجح في تسجيل ثنائية لـ الاتحاد في شباك الخليج بعد تعليق قرار إيقافه.

وجاء التشكيل المثالي مكونًا من: “ميلان مياتوفيتش في حراسة المرمى من العدالة، إياجو سانتوس من الشباب، عبدالإله العمري من النصر، عبدالقادر بدران من ضمك، ماتيتش من أبها، تاليسكا من النصر، محمد فوزير من الرائد، أحمد العوفي من العدالة، عبدالرحمن غريب من النصر، كريم البركاوي من الرائد، حمدالله من الاتحاد”.

9 أهداف متبقية لـ حمدالله ليدخل نادي المائة

اللاعب المغربي أحرز هدفين ليصل مجموع أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين خلال 4 سنوات إلى 91 هدفًا، ويتبقى له إحراز 9 أهداف فقط لدخول نادي المائة في دوري المحترفين.