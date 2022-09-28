حمدالله يدفع تعويضًا لـ النصر بعد الكلاسيكو !

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أبو عسكر
هذا عار على كرة القدم السعودية والتعصب اعمى وهو من سمح باستمراره في الدوري رغم كل التجاوزات المصيبة هناك من يدعمها ويساند هذا اللاعب الخارج عن قانون الرياضة وروحها