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أُثير الجدل حول مشاركته من عدمها

حمدالله يدفع تعويضًا لـ النصر بعد الكلاسيكو !

2022-09-28 الساعة 7:56
حمدالله يدفع تعويضًا لـ النصر بعد الكلاسيكو !
المواطن - محمد سمعه

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لاتزال مشاركة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد ضد نادي النصر محل جدل، بعد قرار تعليق عقوبته. وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر يوم 7 سبتمبر الجاري تعليق عقوبة اللاعب المغربي الذي كان موقوفًا لمدة 4 أشهر بسبب انتقاله من النصر لـ الاتحاد.

تعويض حمدالله

الإعلامي خالد بن عبدالعزيز ذكر عبر حسابه في “تويتر” أنه من المنتظر إصدار قرار ضد اللاعب المغربي بدفع تعويض مالي للنصر، بجانب تخفيف عقوبته من إيقاف 4 أشهر إلى إيقاف شهرين. وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي، سبق له وأن أوضح أنه في حال أثبت النصر أن فسخه لعقد اللاعب المغربي كان لسبب مشروع، سيُلزم ذلك اللاعب المغربي بدفع تعويض لأصفر الرياض.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl
يذكر أن المهاجم المغربي كان نشر صورة له وهو يضحك في آخر تدريباته مع العميد في رسالة منه بأنه لا يشعر بأي ضغوطات من النصر وجماهيره وأنه في حال شارك سيكون السلاح الأساسي لفوز الاتحاد في ملعب مرسول بارك.
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  • أبو عسكر

    هذا عار على كرة القدم السعودية والتعصب اعمى وهو من سمح باستمراره في الدوري رغم كل التجاوزات المصيبة هناك من يدعمها ويساند هذا اللاعب الخارج عن قانون الرياضة وروحها

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