حمدالله يشعل كلاسيكو النصر والاتحاد

يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواصلة تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وقيادة فريقه الاتحاد لتجاوز عقبة النصر.
حمدالله الهداف
وكان حمداللهقد غاب عن انطلاقة الموسم الرياضي الحالي، بسبب إيقافه قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق العقوبة، ليشارك في الجولتين الثالثة والرابعة، ونجح في هز الشباك أكثر من مرة.
ويُعد عبدالرزاق حمدالله هو هداف مواجهات الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف، 6 بقميص العالمي، وهدف مع العميد.
ويتوقع أن تشهد المهاجم المغربي في الكلاسيكو حالة من الجدل، خاصة أن البعض يُطالب بإيقافه، وقدم الرائد احتجاجًا رسميًا بعد مشاركته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الكلاسيكو المقبل
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.