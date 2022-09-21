أصبح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، مهددًا بالغياب عن مواجهة نادي النصر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حمدالله يعود:

وأكد نادي الاتحاد تلقيه في السابع من سبتمبر الجاري، خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب المغربي بعد أن كان موقوفًا لمدة 4 أشهر، مما يحق له المشاركة مع الفريق من المباريات المقبلة.

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي في تصريحات إعلامية: إنه متبقٍّ فقط رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على خطاب مركز التحكيم الرياضي، في المنازعة؛ من أجل الفصل النهائي في القضية.

كواليس جديدة:

وتابع الشيخي: “رد اتحاد القدم سيكون خلال 5 أيام فقط من إرسال الخطاب وسوف يصدر مركز التحكيم، قراره الرسمي في فترة مدتها 10 أيام، على أقصى تقدير”.

وواصل: “التحكيم ستصدر قرارًا بإيقاف حمدالله في حال تم إثبات عقوبته، وسيغيب عن كلاسيكو النصر لهذا السبب”.

احتجاج سيُقبل:

وفي تلك الحالة وبسبب احتجاج نادي الرائد ضد مشاركة اللاعب المغربي أمامه، قد يُقبل احتجاجه ويخسر العميد النقاط الثلاث، حيث انتهت تلك المباراة بفوز الاتحاد بهدف دون رد سجله المدافع المصري أحمد حجازي.