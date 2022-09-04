أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برينع، سيسافر إلى واشنطن يوم غد الاثنين بهدف شرح موقف تل أبيب حول مخاطر الاتفاق النووي مع إيران.

النووي الإيراني

وقال يائير لابيد خلال جلسة الحكومة: “لاحقا لاتصالي الهاتفي الذي أجريته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء الماضي، سيسافر رئيس الموساد غدا إلى واشنطن لعقد سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى شرح موقفنا إلى الإدارة الأمريكية حول المخاطر التي تكمن في الاتفاق النووي مع إيران”.

وأوضح لابيد قائلا: ‏”نجري حملة مكثفة تسعى إلى منع التوقيع على اتفاق نووي خطير بين إيران والدول العظمى”.