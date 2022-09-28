حميدان التركي يحضر ملكة ابنته من السجن

تداول مغردون مقطع فيديو للسجين السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي يحضر ملكة ابنته أروى عن بعد عبر مكالمة الفيديو بالرغم من تواجده في محبسه بالولايات المتحدة.
فرحة أروى
وأظهر المقطع المتداول الأب وهو يتحدث مع ابنته عبر الفيديو كونفرانس ويقدم لها التهنئة بمناسبة عقد القران.
واختلطت المشاعر بين الحزن والفرح بين الأب وابنته حيث قال التركي: هذه أول ملكة أحضرها لكم، لترد الابنة: يا عمري.. يا حظي.
وعبرت أروى عن أملها في أن يتمكن والدها من حضور حفل الزفاف.
في الوقت ذاته عبر العديد من المواطنين عن خالص تمنياتهم بعودة والد أروى إلى البلاد في أقرب وقت.
سجن حميدان التركي
يذكر أن حميدان مسجون في الولايات المتحدة وقد طلب أكثر من مرة الحصول على الإفراج المشروط لكن في كل مرة يقابل طلبه بالرفض.
وحميدان التركي هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.