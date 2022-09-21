بتاريخ يمتد لنحو 75 عامًا، لا تزال حواري مدينة الأحساء تتصدر المشهد الرياضي بقوة تنافس فرق الحواري التي تتطور عامًا بعد عام.

فيديو | كرة القدم في الأحساء وتاريخ الحواري الذي يمتد إلى نحو 75 عاما#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/9YdT3AzFNK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 20, 2022

افتتاح دوري رابطة الهواة

وفي تقرير نشرته “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، شهدت مدينة الأحساء افتتاح دوري رابطة الهواة الذي يأتي بمشاركة أكثر من 200 فريق من أصل 400.

وقال سعد السبيعي، رئيس رابطة الهواة بالأحساء إن الدوري انطلق على 9 ملاعب، وشهد جهودًا تطوعية كبيرة من أبناء الأحساء، لافتًا إلى أن الكوادر اهتمامها كبيرة جدًا بشأن هذه الرياضة.

استعداد الأحساء للدوري

واستعدت الأحساء للدوري من خلال صرف ما يقارب من مليون ومائتي ألف ريال على سوق الانتقالات والإعارة، ما يعكس مدى تطور حواري الأحساء، بالإضافة إلى مشاركة الكوادر التنظيمية والإشرافية بعدد يصل إلى 500 شخص بمناطق الأحساء.