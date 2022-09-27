حيلة لإطالة عمر بطارية آيفون

إذا كان عمر بطارية هاتف آيفون الخاص بك يخذلك، فقد تساعدك هذه الحيلة البسيطة التي كشفها أحد الخبراء على إصلاح تلك المشكلة. وكشف خبير هواتف في مقطع مصور على “تيك توك” أن تعديلًا بسيطًا في إعدادات المتصفح Safari iOS من الممكن أن يساعد على تحسين أداء هاتفك وإطالة عمر بطاريته. تعديل مريح: وأوضح أن هذا التعديل يريح المستخدمين من إغلاق علامات التبويب يدويًّا من داخل التطبيق، وفق ما نقل عنه موقع “ذي صن” البريطانية. لذا نتيجة لذلك، من غير المرجح أن يعاني متصفحك من تراكم علامات التبويب غير المستخدمة التي يمكن أن تبطئ جهازك وتخفض من عمر البطارية. خطوات بسيطة: ولدفع علامات تبويب Safari على الإغلاق تلقائيًّا، افتح تطبيق إعدادات آيفون وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق Safari. ثم قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى وانقر فوق إغلاق علامات التبويب. وحدد من القائمة ما إذا كنت تريد إغلاق علامات التبويب بعد يوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد. وأوصى الخبير، ويدعى Ambr skye، وهو أحد أشهر المرشدين التقنيين في “تيك توك”، بإغلاق علامات تبويب Safari بعد أسبوع واحد للحصول على أقصى سرعة وكفاءة.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news